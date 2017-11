Auggen Brandursache gibt Rätsel auf

Von Volker Münch

Hoher Sachschaden ist bei einem Brand am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Auggen entstanden. Beim Eintreffen der Feuerwehren von Auggen und Müllheim quoll starker Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss und an der Firstseite des Hauses an der Blauenblickstraße. Die Brandursache gibt den Feuerwehren und der Polizei allerdings Rätsel auf.

Auggen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Auggen waren die beiden Bewohnerinnen der Erdgeschosswohnung bereits aus den brennenden Räumen geflüchtet. In der bergseitig befindlichen Einliegerwohnung wurden fünf Bewohner von der Feuerwehr auf den Brand aufmerksam gemacht und dann evakuiert.

Vor zwei Wochen hat es schon mal gebrannt

Eine der beiden Eigentümer und Bewohnerin des Holzhauses ist Alt-Gemeinderätin Helene Franken. Sie vermutete, die Ursache müsse in der elektrischen Verkabelung liegen. Bereits vor etwa zwei Wochen habe sie selbst im Bereich der Garage einen Brand gelöscht und kurz vor dem eigentlichen Brandgeschehen einen Elektrofachbetrieb beauftragt, die Verkabelung zu überprüfen.

Der Brand am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr kam allerdings einer Überprüfung zuvor. An vier Orten, so berichtet es die Feuerwehr, habe man Brandstellen entdeckt.

Kriminalpolizei ist eingeschaltet

Weil die Brandursache Rätsel aufgibt und nun genauestens untersucht werden muss, haben die Beamten des Polizeireviers Müllheim die Kriminalpolizei eingeschaltet, hieß es von der Feuerwehr. Deshalb wurde das Haus auch für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Dass die eigentlichen Brandherde begrenzt werden konnten, ist nach den Worten des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Andreas Grozinger auf den schnellen Löscherfolg zurückzuführen. Eine Einschätzung des entstandenen Sachschadens sei dagegen sehr schwer, weil auch die Holzsubstanz der Wände beeinträchtigt wurde. Erst nach einer eingehenden Prüfung könne dazu eine Aussage getroffen werden.

Der Müllheimer Löschzug unterstützte die Auggener Kameraden. Bürgermeister Fritz Deutschmann, der an die Einsatzstelle eilte, hatte bereits Ersatzquartiere sowohl für die fünf Bewohner der Einliegerwohnung als auch für die beiden Hauseigentümerinnen organisiert. Die beiden Bewohnerinnen verzichteten allerdings auf die Hilfe der Gemeinde. Die Auggener Feuerwehr stellte noch bis nach Mitternacht eine Brandwache.