Auggen Das ländliche Leben bereichern

Die Landfrauen des Bezirks Müllheim laden am Samstag, 21. Januar, zu einer „Weinzeit“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Sonnberghalle in Auggen. In gemütlicher Atmosphäre können verschiedene Weine und Sekte probiert werden, es gibt auch alkoholfreie Alternativen. Auch kulinarisch ist etwas geboten.