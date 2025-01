Auggen: Das Traditionsgasthaus öffnet wieder

Auf der Speisekarte steht deutsche und italienische Küche. Italienische Küche, vor allem Pasta, sei auch auf dem Balkan gefragt, erklärt Ibrahim Gurgurovci. Hinzu kommen Klassiker der gutbürglichen Küche wie Schnitzel und Spätzle und saisonale Gerichte, wie beispielsweise Spargel. Starten wolle man mit einer wöchentlich wechselnden Karte und nach und nach das Angebot ausbauen. „Wir schauen was die Leute wollen und richten uns nach den Wünschen der Gäste“, ergänzt Gurgurovci. Zur Eröffnung am Samstag wird es ein Gratis-Buffett geben, erklärt er. Noch stehen Vaide und Ibrahim Gurgurovci alleine in Küche und Restaurant. Etwas Unterstützung erfahren sie von ihrer Tochter Egzone, die allerdings in ihrem Hauptberuf als Buchhalterin in Basel arbeitet. Langfristig soll aber zusätzliches Personal eingestellt werden.

Neben dem Restaurantbetrieb startet auch der Hotelbetrieb wieder. Während das Restaurant am Dienstag Ruhetag hat, ist das Hotel an sieben Tagen in der Woche geöffnet. In den vergangenen Tagen seien einige der sieben Doppelzimmer auch neu eingerichtet worden, berichtet Gurgurovci. Öffnungszeiten (mit warmer Küche) sind Mittwoch bis Montag von 11.30 bis 14.30 sowie von 17.30 bis 22.30 Uhr .