Auggen: Der Bären soll sichtbar bleiben

In Auggen besteht schon längere Zeit eine anhaltende Nachfrage nach Gewerbeflächen, deshalb will die Gemeinde die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe ermöglichen. Die jetzt noch landwirtschaftlich genutzte fünf Hektar große Fläche südlich des „Bären“, zwischen B3 und dem Betrieb Jacoby sei gut zu erschließen „und überdies seit langem für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen“, erklärte der Bürgermeister. Als Genehmigungsgrundlage soll für die Erweiterung des Gewerbegebiets ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Für das Hotel „Bären“ gibt es ebenfalls Pläne. Um das Angebot für Übernachtungsgäste weiterzuentwickeln und auszubauen, ist im Nordosten des Gebiets eine Erweiterungsfläche für den Hotelbetrieb vorgesehen. Ein großer Anteil an der Fläche gehört übrigens dem Inhaber von Hotel und Gasthof. Ein anderer ist Eigentum der Gemeinde.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Büro fsp-Stadtplanung in Freiburg beauftragt. Planer Christian Sammel war in der Ratssitzung anwesend, um Details des Planentwurfs zu erläutern.