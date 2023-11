Auggen: Der wochenlange Regen reicht nicht aus

15 000 Euro pro Festmeter

Neben Traubeneichen ist die Elsbeere ein Baum, der gut mit Trockenheit und Wärme zurechtkommt. Kaum jemand kennt diesen Baum, denn die Blätter erinnern etwas an einen Ahorn und verfärben sich im Herbst ähnlich schön, nämlich gelb und rot. Von der Rinde her kann man sie im Winter mit einem Birnbaum verwechseln. Ganz in der Nähe des Wanderparkplatzes gibt es eine ganze Reihe von Elsbeeren entlang des Waldrandes. Schmid hatte verschiedene Stämme mit roten Punkten gekennzeichnet. Er berichtete, dass er sich mit dieser Baumart nun vermehrt beschäftigt habe, weil sie in Deutschland sehr selten geworden sei, jetzt aber wieder interessant werde. „Das Holz der Elsbeere ist ungeheuer hart, härter und deutlich schwerer als Eichenholz, und deshalb richtig wertvoll – ich habe mich erkundigt, ein Festmeter kostet rund 15 000 Euro“, berichtete Schmid. Waldkirch kommentierte denn auch gleich: „Das sollten wir im Kopf behalten, wir müssen nächstes Jahr eine Schule bauen.“ Die rot-braunen Früchte haben einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt, sie wurden frühere medizinisch gegen Magenbeschwerden verwendet, aus ihnen kann man aber auch ein Kompott oder Marmelade machen. Elsbeeren wachsen sehr langsam, wenn sie größer werden, brauchen sie viel Licht. „Die hier am Waldrand sind circa 80 bis vielleicht 100 Jahre alt, die Bäume können bis zu 400 Jahre alt werden“, zeigte Schmid auf verschiedene Stämme.