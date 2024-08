Auggen: Die Auggener Grundschule benötigt ein zusätzliches Klassenzimmer

Ein Klassenraum fehlt der Auggener Grundschule für den Neustart nach den Sommerferien. Denn dann zählt die Grundschule viel mehr Schüler als bisher, die vorhandenen sieben Klassenzimmer reichen nicht mehr aus – ein achtes muss her. Bürgermeister Ulli Waldkirch hat deshalb bereits eine Eilentscheidung zum Kauf eines Klassenzimmer-Containers als Provisorium getroffen und den Gemeinderat dazu per E-Mail Anfang Juli unterrichtet. Seine Eilentscheidung wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Waldkirch hat die Firma SABtec Modulare Raumsysteme mit dem Aufbau eines „Klassenzimmer-Containers“ als Übergangslösung beauftragt. Dieser Container wird vor der Schule platziert und wird so lange als Ersatz für ein echtes Klassenzimmer dienen, bis die beschlossene Erweiterung der Grundschule verwirklicht ist. Waldkirch schätzt, dass der Container so mindestens für zwei Jahre Verwendung finden wird.