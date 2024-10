Auggen: Die Ruine soll wieder zum Hotel werden

Meilensteine des Hotels „Lettenbuck“ in Auggen

1972

Bau des Hotels „Lettenbuck“ 1990er-Jahre

Die Religionsgemeinschaft Agape ist Eigentümer und veräußert das Gebäude 1993 an die Firma Farin in Finnland 2002

Die Familie Meier betreibt das Hotel bis Ende 2002, und übernimmt im März 2023 den „Rebstock“ in Auggen. 2005 bis 2010

Die schweizerische Stiftung Ark pro Life ist Eigentümerin und muss Insolvenz anmelden. 2013 bis 2010

Wegen nicht bezahlter Grundsteuer kommt es zur Zwangsversteigerung. Der Verkehrswert ist mit 10,5 Millionen Euro angesetzt. Ein türkischer Geschäftsmann erhält den Zuschlag für 400 000 Euro. 2013/14

Das Hotel firmiert als „Parkhotel Weinperle“. Ab 2014

Das Hotel steht leer. 2019

Im Juli kommt es nach mutmaßlicher Brandstiftung zu einem Gebäudebrand.