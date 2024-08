Auggen: Die WM in Japan ist das nächste Ziel

Die 14-Jährige ersprang sich im März diesen Jahres, bei den Deutschen Meisterschaften den Vizemeistertitel in der Ausdauerdisziplin und damit die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft. Wie bei Randsportarten üblich, können die Athleten keine große Unterstützung der Verbände erwarten, umso größer war die Spendenbereitschaft der Bürger. Diese ermöglichte der kleinen Delegation aus Auggen die Reise nach Ungarn.

Dort erwartete sie, neben Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius eine gut organisierte Meisterschaft. Mitten im belebten Stadtpark empfingen die ungarischen Gastgeber ihre Gäste aus elf europäischen Nationen in einer liebevoll hergerichteten Veranstaltungshalle. Die Meisterschaft begann mit dem Empfang der Delegationen auf dem zentralen Platz in Eger. Die deutsche Delegation war, neben den Belgiern und den Ungarn, eine der Zahlreichsten. Die Wettkämpfe begannen mit den Junioren und den Qualifikationen der Senioren (16 Jahre und älter) für die Finals. Lilli Mihatsch Wettkampf fand noch vor der Mittagshitze statt. Mit 423,5 Sprüngen erreichte sie zwar nicht ganz das selbst gesteckte Ziel einer persönlichen Bestleistung, konnte aber mit dem siebten Platz bei ihrem ersten Auftritt bei einem internationalen Wettkampf eine respektable Platzierung erreichen. Ihre Trainerin Saskia Engelfried blickt jedenfalls mit einiger Zuversicht auf die weitere Entwicklung ihrer jungen Athletin. An den folgenden Tagen, besonders bei den Finals wurden tolle Leistungen, sowohl in den Speeddisziplinen als auch in den Freestyles, gezeigt. Auch die Unterstützer der Athleten gaben alles, ihre lautstarke Unterstützung schuf eine begeisterte Atmosphäre, die die Springer beflügelte.