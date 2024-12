Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen soll es am Samstag, gegen 21.50 Uhr, in Auggen an der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 25, gekommen sein. Dabei wurde einer der Jugendlichen gegen ein dort geparktes Fahrzeug gestoßen, teilt die Polizei mit. Hierbei entstand eine Eindellung auf der Heckklappe des Fahrzeugs. Durch einen bislang unbekannten Zeugen konnten die Jugendlichen getrennt werden, woraufhin diese die Örtlichkeit verließen, heißt es weiter. Das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631/17880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der die Jugendlichen trennte.