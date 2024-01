Für 2024 bleibe die Großinvestion an und in der Grundschule im Fokus, denn man wolle eine moderne Bildungslandschaft sicherstellen, so der Rathauschef. Wie Hunderte Kommunen im Land warte Auggen dabei auch auf die Auszahlung von Fördergeldern, das sei „gelinde gesagt anstrengend“, fand Waldkirch.

Die Gründung eines Eigenbetriebs Energie sei nun ein bedeutender Schritt in die Richtung der Stromversorgung per Photovoltaik. Nicht nur die PV-Anlage an der Rheintalbahn, sondern auch PV-Anlagen auf Dächern kommunaler Gebäude „sollen uns Schritt für Schritt in die Nachhaltigkeit führen“, betonte Waldkirch. Es handele sich um eine zwei Millionen Euro-Investition, die Auggen ökologische und ökonomische Vorteile bringe, war er überzeugt. Für 2024 stehe zudem die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets nach Süden an der B 3 bevor. „Das bietet zahlreiche Chancen für Wachstum und Fortschritt, Arbeitsplätze und natürlich sollte die Planung wirtschaftlich für alle und ökologisch nachhaltig sein“, gab Waldkirch weiter und kündigte „die Beschlusslage“ für diesen Monat an. In diesem Jahr solle noch über ein kleines Wohngebiet beraten werden. Im Frühjahr werde es eine Bürgerversammlung mit Informationen zu weiteren Themen geben, verriet der Bürgermeister, der allen ein glückliches neues Jahr wünschte.