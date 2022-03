Auggen Ein großes Netzwerk an Helfern

Schmidt und ihre Helfer sind froh, in Auggen eine Heimat für ihre Initiative gefunden zu haben. Vorübergehend konnte die Gruppe die vergangenen Wochen in der Halle der Fallschirmspringer in Eschbach ihr Lager einrichten – die wurde allerdings nun wieder gebraucht. Die Initiative hatte deshalb unter anderem in Auggen angeklopft, „und Bürgermeister Ulli Waldkirch hat sofort seine Unterstützung zugesagt“. Am vergangenen Wochenende ist die Initiative mit ihrem Lager dann von Eschbach nach Auggen umgezogen – mit tatkräftiger Unterstützung der Auggener Feuerwehr, die in der alten WG ihr Domizil hat und bisher die Räume des ehemaligen Getränkemarkts mitgenutzt hat.

„Tut gut, zu helfen“

„Was in der Ukraine passiert, ist einfach schrecklich – da tut es gut, wenn man helfen kann“, beschreibt Verena Schmidt die Motivation für ihr Engagement. Die Mutter einer dreijährigen Tochter, die derzeit in Elternzeit ist, war bereits im vergangenen Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ehrenamtlich aktiv. Damals hat sie zusammen mit Uschy Hein ein Helfernetzwerk aufgebaut, das ihr nun erneut zugute kommt.

Große Hilfsbereitschaft

Schmidt ist seit Kriegsausbruch praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Sehr dankbar ist sie dabei für die Unterstützung des rund zehnköpfigen Kernteams. „Unser ältester Helfer ist über 80 Jahre alt – er hat tagelang im Eschbacher Lager gerödelt“, erzählt Schmidt. So schlimm die ganze Situation auch sei: „Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität der Menschen ist unglaublich.“

Mehr als 600 Mitglieder

Die Initiative „Markgräfler helfen“ hat vor allem über die Plattform Facebook ihr Netz ausgespannt. Die Gruppe zählt dort mehr als 600 Mitglieder. Über Facebook werden gezielt Spenden aufgerufen, gesammelt wird nach Bedarfslisten. „Im Moment haben wir genug Kleidung und Lebensmittel. Aktuell sammeln wir medizinische Hilfsgüter wie Verbandsmaterial, Krücken oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente“, berichtet Schmidt. Man wolle bedarfsgerecht spenden, erläutert sie. In der vergangenen Woche haben die Markgräfler mit Unterstützung der Weiler Spedition Fröde bereits einen Container mit Spenden auf die Reise geschickt, in dieser Woche soll ein weiterer Transport mit medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine folgen.

Eine Art Marktplatz

Die Facebook-Gruppe fungiert zudem wie eine Art Marktplatz für private Angebote und Gesuche. Eine Frau sucht beispielsweise ein Fahrrad für einen Flüchtlingsjungen, jemand anderes bietet Möbel an. Ein anderer sucht Wohnraum für eine ukrainische Mutter mit ihren beiden Kindern.

„Da geht mehr“

Verena Schmidt ist eine „Helferin der ersten Stunde“. Kurz nach Kriegsausbruch erhielt sie einen Spendenaufruf eines Freundes, der für 30 ukrainische Kinder sammelte, die im Oberprechtal unterkamen. „Ich habe den Aufruf auf Facebook geteilt – die Resonanz war gewaltig.“ Die gelernte Hotelfachfrau berichtet von unzähligen Nachrichten und einer Flut von Spenden. „Nach ein paar Stunden war mir schon klar: Da geht mehr.“ Einen Tag später war die Initiative „Markgräfler helfen“ geboren.

Viele sind traumatisiert

Die Ehrenamtliche weiß indes, dass es bei der Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge nicht mit Kleidung und Lebensmitteln allein getan sein wird. „Viele, die hierher kommen, sind traumatisiert.“ Verena Schmidt berichtet von einer Mutter mit ihren Kindern, die bei einem Helfer zu Besuch war. Im Garten gab es Kaffee und Kuchen. „Als ein Flugzeug am Himmel flog, waren die Kinder unterm Tisch. Sie hatten einfach Panik.“