Auggen: Ein Pflichtprogramm für Auggener

„Als Auggener muss man zum Brunnenbuck-Rock“ sagt eine Besucherin. Die Einwohner des Winzerdorfs wissen zu schätzen, was Sternen-Wirt Bernd Kurzbach seit gut 20 Jahren auf die Beine stellt. Wegen Corona ist es in diesem Jahr erst die 18. Auflage des Brunnenbuck-Rock. „Es ist schon jetzt gut was los, obwohl es so warm ist“, sagt Kurzbach am frühen Abend und ergänzt: „Es wird voll.“ Dass die Veranstaltung an der Straße „Am Brunnenbuck“ gut besucht wird, zeigt auch ein Blick auf die auf eine Tafel geschriebene Speisekarte, wo das erste Gericht bereits durchgestrichen – weil ausverkauft – ist.