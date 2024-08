Im Winzer-Hof, im Antik-Hof und in der Gartenwirtschaft der „Raumstation Sternen“ in Auggen wird am Samstag, 10. August, gerockt. Sternen-Wirt Bernd Kurzbach hat für den 18. Brunnenbuck-Rock wieder zahlreiche Bands organisiert, die auf den verschiedenen Bühnen entlang des Brunnenbucks ab 18 Uhr spielen. Einlass zum Straßenfest ist bereits ab 14 Uhr.