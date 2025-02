Die „Raumstation Sternen“, Am Brunnenbuck 18, in Auggen wird am Samstag, 8. Februar, ab 21 Uhr (Einlass ist ab 20 Uhr) zum Hotspot für alle Liebhaber von fettem Sound und energiegeladenen Liveshows, heißt es in einer Ankündigung. Ab 21 Uhr wird die „Rage Against The Machine“- Tribute-Band „Wake up“ die Bühne rocken. Die Band sorgt für eine explosive Show und bringt die größten Hits von Rage Against The Machine – wie „Killing in the Name“, „Bulls on Parade“ oder „Guerrilla Radio“ auf die Bühne. Die Musiker liefern eine authentische Performance, welche die wild aufgeladene Energie der Originalband mit jeder Note spürbar macht, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Wer die Rebellion von ,Rage Against The Machine’ liebt und die kraftvolle Message von sozialer Gerechtigkeit und Widerstand lebt, wird bei dieser Show voll auf seine Kosten kommen“, heißt es weiter. Nach dem Auftritt von „Wake up“ wird die Müllheimer Band „Colors of the Sun“ mit Funk-Metal, Crossover und Alternative-Rock die Bühne stürmen. Die Band zeichnet sich durch ihren groovigen Sound und eine kraftvolle Stimme aus, heißt es weiter.