Auggen: Früher deckte der Zuschuss die Hälfte der Kosten

Ulli Waldkirch berichtete, dass das neue Fahrzeug nach Bereitstellung der Haushaltsmittel europaweit ausgeschrieben wurde, nachdem das Fachbüro Pfundstein die Ausschreibungsunterlagen erstellt hatte. „Bei der Feuerwehr geht es heiß her, da sind viele Details zu beachten“, kommentierte der Bürgermeister. Die Ausschreibung teilt sich auf drei Lose auf, die mit Los 1 für „Frontlenker Fahrgestell“, mit Los 2 den „Feuerwehrtechnischen Aufbau“ und mit Los 3 die „Feuerwehrtechnische Beladung“ betitelt wurden. Vier Angebote gingen insgesamt ein. Je eines für Los 1 und 2 und zwei Angebote für Los 3. Der Gemeinderat vergab die Aufträge für Los 1 in Höhe von 131 792 an die Firma MAN Truck, Los 2 in Höhe von 328 077 Euro an die Firma Rosenbauer und Los 3 über 63 738 Euro an die Firma Ziegler.