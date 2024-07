Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr in Auggen im Kreuzungsbereich Mittlerer Weg/Kleinmattweg gekommen. Offenbar hatte dort ein 75-jähriger Fußgänger die Kreuzung überquert und wurde dabei von einem herannahenden 36-jährigen Autofahrer erfasst, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei der Kollision wurde der Fußgänger lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert werden. Die Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882 31 00, hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.