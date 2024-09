Auggen: Gelungener Start ins Winzerfest

67. Auggener Winzerfest

Samstag, 14. September:

10 bis 16 Uhr Buremärt; ab 11.30 Uhr Festbetrieb in der Sonnberghalle und im Winzerdörfle; 12 bis 14.30 Uhr Seniorennachtmittag mit Unterhaltungsmusik in der Sonnberghalle; ab 17 Uhr musikalische Unterhaltung mit der „Brass Band Ermernsee“; ab 20 Uhr Musik und Show mit dem Musikverein Auggen. Sonntag, 15. September:

10.15 Uhr Festgottesdienst in der Sonnberghalle; ab 11 Uhr Festbetrieb; ab 11.30 Uhr Begrüßung durch die Weinhoheiten und das Trachtenpaar; ab 14 Uhr Trachten- und Brauchtumsumzug in Verbindung mit dem Kreistrachtenfest; ab 15 Uhr volkstümliche Musik und Tanzdarbietungen auf dem Châteauneuf-du-Pape-Platz und in der Sonnberghalle; ab 19 Uhr Stimmung und Musik im Winzerdörfle Montag, 16. September:

8 bis 18 Uhr Augge Märt/Jahrmarkt; von 11 bis 15 Handwerkeressen in der Sonnberghalle.