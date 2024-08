Auggen: Generationswechsel gab den Anstoß

Bis zur Baugenehmigung hat es nur ein Jahr gedauert. Dies, obwohl der Auggener Gemeinderat die erste Bauvoranfrage abgelehnt hat. „Wir haben uns mit allen Beteiligten und Behörden an einen Tisch gesetzt und besprochen, wie man das Projekt verwirklichen kann“, erklärt Keller. Ein wichtiger Meilenstein war, das das Regierungspräsidium Ende Mai in einem Zielabweichungsverfahren die in einem regionalen Grünzug liegende Anlage genehmigt hat. Keller lobt in diesem Zusammenhang Bürgermeister Ulli Waldkirch, der die verschiedenen Beteiligten mit an einen Tisch gebracht habe.

Nur ein Teil der Flächen ist im Eigentum der Familie Keller. Den Landwirten, die bisher die anderen Flächen bewirtschafteten, konnten andere Flächen zur Pacht angeboten werden. Auch die Gemeinde Auggen bringt eine Fläche in das Projekt ein.

Insgesamt beträgt die Investion rund 22 Millionen Euro. Man sei bereits mit sechs großen Unternehmen in der Region im Gespräch, die als Abnehmer für den Strom in Frage kämen. Da man Abnehmer habe, sei das Thema Stromspeicher noch nicht akut, erklärt Keller auf Nachfrage.