Auggen Gespenstischen Deko und gruslig-schöne Musik

Blutverschmiertes Partyvolk ist an Hallowe’en in der „Raumstation Sternen“ in Auggen unterwegs. Die schaurig-schöne Party steigt am Dienstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr. Für grußlig schöne Musik sorgen unter anderem die „Guitar Gangsters“ aus London und die Band „Soraia“ aus Philadelpha.

Legenden von Untoten, Hexen, Monstern und anderen Gruselgestalten sorgen für eine Nacht mit Gänsehaut. Die schaurigen Sagen um Hallow’een stammen aus dem keltischen Kulturkreis.

Konzertbeginn ist ab 21 Uhr (Einlass in den Konzertraum ab 20 Uhr) mit der Nachwuchsband „The Black BoxX“ aus Mauchen. Danach spielen „Soraia“ (Garage Rock’n’Roll) aus Philadelphia. Krönender Abschluss ist der Auftritt der Punk-Band „Guitar Gangster“ aus London. Die Kult-Band ist inspiriert von Bands der ersten Punk-Welle im Vereinigten Königreich, wie „The Clash“, „Generation X“ und „The Jam.“. Zusammen mit der Energie und Attitüde von amerikanischen Bands wie „My Chemical Romance“ und „Social Distortion“ ergibt dies eine gelungene Mischung. Die Songs bieten in Zwei-Minuten-Power-Punk-Kracher verpackte Querschnitte aus dem Großstadtdschungel, Sex, Ambitionen, Erfolg und Mißerfolg.

In ihrer 30-jährigen Bandgeschichte haben die „Guitar Gangsters“ zehn Studioalben, zwei Live-Alben und mehrere Singles veröffentlicht. Sie haben in 19 Ländern live gespielt,unter anderem in den USA und Brasilien. Sie waren zusammen mit „Stiff Little Fingers“ auf England-Tour und in Europa mit Bands wie „The Lurkers“, „999“ und „The Smith“ unterwegs.