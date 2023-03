Die Band „The Gutter Queens“ aus dem schweizerischen Zürich spielt am Samstag, 25. März, in der „Raumstation Sternen“, Am Brunnenbuck 18, in Auggen. Einlass ist ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr spielen im Vorprogramm die Nachwuchs Glam-Rocker „Snakebite Injection“. Foto: Alexander Anlicker