Auggen: Groove-Metal aus der Schweiz

„GurD“ – die legendäre Groove-Metal-Band aus der Schweiz – kehrt zurück auf die Bühne und sorgt am 25. Januar 2025 in der „Raumstation Sternen“ in Auggen für ein unvergessliches Metal-Erlebnis, heißt es in der Ankündigung der Musikkneipe. Die aufrüttelnde Mischung aus hartem Groove, Metal-Riffs und ungebändigter Energie wird das Publikum in ihren Bann ziehen. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, der erste Auftritt startet um 20.30 Uhr.