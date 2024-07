Auggen: Jüngste Rätin vertritt den Bürgermeister

Große Verantwortung

„Für mich bedeutet es eine große Freude, Sie alle begrüßen zu dürfen und damit auch ein neues Kapitel in der Gemeindegeschichte zu schreiben“, begann Waldkirch eine kleine Ansprache an die neuen und schon erfahrenen Gemeinderäte. Er setze darauf, dass der Gemeinderat die Interessen der Bürger vertrete und auch die Interessen der Gemeinde mitgestalte. „Das in Sie gesetzte Vertrauen gilt es zu rechtfertigen“, erinnerte er. Die Gemeinde stehe vor großen Aufgaben und Herausforderungen, aber auch vor Chancen, vermittelte der Bürgermeister. Deshalb seien Transparenz, Offenheit, Respekt und eine konstruktive Zusammenarbeit unerlässlich.

Schwerpunkte werden der Ausbau der Grundschule und der Kinderbetreuung sein. „Wir haben aber auch die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets und Wohnbaugebiete im Blick“, fuhr Waldkirch fort. Weitere Themen, die die nächsten fünf Jahre bestimmen würden, „sind Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energie“ – die wirtschaftliche Situation der Gemeinde dürfe man ebenfalls nicht außer Acht lassen, so Waldkirch weiter. „Wir wollen an der Zukunft arbeiten und dabei auch den Wert auf den Zusammenhalt und das Miteinander in der Gemeinde legen, zudem gilt es für uns alle, die Demokratie zu schützen“, betonte er.