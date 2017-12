Auggen Kaputte Klotür schlägt weiter Wellen

Auggen (do). „Es schwelt“, fasste Gemeinderat Bruno Kiefer die Stimmung in den Auggener Vereinen und besonders bei der Schlawinergilde zusammen, nachdem in der jüngsten Ratssitzung erneut das Thema der kaputten Klotür in der Herrentoilette der Sonnberghalle diskutiert worden war. Diese war bei einer Veranstaltung der Schlawiner beschädigt worden (wir berichteten).

Die betreffende Tür hat offenbar magische Anziehungskräfte auf Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrer eigenen überschüssigen Kraft: Vor diesem Fall war die Tür bereits schon einmal demoliert worden und zwar bei einer Veranstaltung des FC. Dieser hatte für die Instandsetzung 386 Euro berappt. Nach der Reparatur der erneut zu Bruch gegangenen Tür durch die Schlawiner waren immer noch Schäden sichtbar, sodass die Gemeinde selbst einen Handwerker beauftragte, der ein neues Türblatt einsetzte.

Diese Rechnung von rund 750 Euro hat der Verein zwar nach einer Zahlungserinnerung und einer Mahnung bezahlt, doch der Unmut ist geblieben. Es habe sich ja um eine sieben Jahre alte und schon vorgeschädigte Tür gehandelt, war das Argument, warum man die Rechnung für eine neuwertige Tür eigentlich nicht hatte bezahlen wollen.

Vorwurf: Verwaltung entzieht sich Gespräch

Die gesamte Kommunikation zwischen Verein und Verwaltung hat sich offenbar auf das Schreiben von E-Mails, Rechnungen und Mahnungen beschränkt. Den Vorwürfen des Vereins, die Gemeindeverwaltung entziehe sich dem persönlichen Gespräch, schlossen sich in der Sitzung auch etliche Ratsmitglieder an. Die Verwaltung wolle sich diesbezüglich mit dem Versicherer beraten, der auch sonst für die Gemeinde tätig ist, versuchte Bürgermeister Fritz Deutschmann die Wogen zu glätten. Man könne doch sicher ein Modell finden, das solche Konstellationen berücksichtigt. Der Termin sei schon auf den nächsten Tag, also Mittwoch, angesetzt. Dabei sollte geklärt werden, wie man die Versicherungsfragen bei Vereinsveranstaltungen einheitlich regelt.

Zwar darf die Sonnberghalle laut Nutzungssatzung nur dann vermietet werden, wenn der Mieter einen Versicherungsschutz nachweist, das sei aber bisher eher locker gehandhabt worden, teilte Hauptamtsleiter Dirk Ehret auf unsere Anfrage gestern mit. Die Schäden nach der Nutzung der Halle durch Vereine oder andere Mieter haben sich bisher in Grenzen gehalten, allerdings ziehen alle Beteiligten jetzt auch die Möglichkeit von künftigen Vandalismusschäden in Betracht, die deutlich teurer werden können als eine neue Tür.

Gerhard Danner regte an, den Schlawinern nur den Differenzbetrag zu der vorigen Reparatur der Türe durch den FC in Rechnung zu stellen. Gleichzeitig warf er dem Bürgermeister vor, E-Mails liegen zu lassen oder verspätet zu beantworten, was seiner Ansicht nach auf „mangelndes Qualitätsmanagement“ in der Verwaltung schließen ließe.

Keinen Stand mehr auf dem Weihnachtsmarkt

In ihrer Enttäuschung über das Verhalten der Verwaltung haben die Schlawiner bereits Konsequenzen gezogen: Ihr Stand auf dem Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr fehlen. Die Tanzdamen sind für ihre Proben inzwischen von der Sonnberghalle ins evangelische Gemeindehaus umgezogen, und um den Plakettenverkauf zum Winzerfestumzug muss sich demnächst auch jemand anderes kümmern. Auch nach einer Rathausstürmung zu Fasnacht ist keinem Schlawiner zumute. „Wir haben keine Rachegelüste, wollten aber die Berührungspunkt zwischen Verein und Gemeinde reduzieren“, rechtfertigte Ratsfrau und Vereinsmitglied Sabine Baßler diesen Schritt.

Das Entgegenkommen des Bürgermeisters in der jüngsten Sitzung habe ihr jetzt aber das Gefühl gegeben, dass die Verwaltung nach einer Lösung suche. „Das regeln wir, und zwar im Guten,“ hatte Deutschmann zum Abschluss der Diskussion betont.