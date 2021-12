Handball HSG Dreiland am Ende stark

Weil am Rhein (mhu). „Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ Die Mannschaft der HSG Dreiland feierte ausgiebig den am Ende klaren 38:28-Erfolg über die HBL Heitersheim – und damit von den Verlustpunkten her den Sprung an die Tabellenspitze. Aber die Hausherren taten sich ungewohnt schwer gegen einen Gegner, der mit zahlreichen Nachwuchsspielern antrat.