Auggen: Klimaresistente Arten werden bevorzugt

Insgesamt seien im Zehnjahresplan 88 Prozent des Hiebsatzes erreicht. Die Erneuerung des Zehnjahresplans steht für die Forsteinrichtung für 2026 an. Langfristig will Wenig weiter in klimaresistente Kulturen investieren und vorwiegend Roteichen, Elsbeeren und Winterlinden neu anpflanzen.

Zusätzlich wird in die Wegeerhaltung, in Dohlen und Grabenreinigung investiert. Die Försterin lud für Ende November zur Waldbegehung ein.

Info: Waldbegehung Auggen am Freitag, 29. November, ab 15 Uhr mit Treffpunkt am Waldparkplatz Steinacker. Die Holzversteigerung findet am 4. Januar statt