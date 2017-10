Auggen Kreisel soll unfallträchtige Kreuzung entschärfen

Auggen (do). Der Verkehrsunfall am 30. September, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, hat es wieder gezeigt: Die Kreuzung an der B3 auf Höhe des Auggener Winzerkellers ist gefährlich. Wie man die Gefahrenstelle entschärfen könnte, war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Auggener Gemeinderats.

Langfristig strebe man an, dort ebenfalls einen Kreisverkehr zu bauen, sagte Bürgermeister Fritz Deutschmann. Auch im Auggener Haushaltsplan steht dieser Punkt auf der Liste der langfristigen Investitionen. Leider sei es von der Gesetzeslage her nicht möglich, das Ortsschild nach Norden zu versetzen, weil die angrenzende Bebauung keine Wohnbebauung sondern ein Gewerbegebiet ist, erklärte der Bürgermeister. Ob als Zwischenlösung ein Tempolimit von 70 km/h durchsetzbar ist, müsse man noch prüfen. „Wir bleiben dran, dass wir die Tempodrosselung hinbekommen“, sagte Deutschmann, dem ebenfalls sehr daran gelegen ist, baldmöglichst Abhilfe zu schaffen. Der Verkehr auf der Auggener Ortsdurchfahrt der B 3 nähere sich inzwischen der Marke von 20 000 Fahrzeugen pro Tag. Auggen werde auch mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufnehmen, um für den Bau eines Kreisels Fördergelder zu erhalten, sagte Deutschmann.

Gemeinderat Peter Danzeisen regte an, an den Einfahrten Stoppschilder anbringen zu lassen. So müssten die Verkehrsteilnehmer, die auf die B 3 einbiegen wollen, in jedem Fall ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen, um die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Offenbar gibt es, wenn man von der Brücke in Richtung Winzerkeller herunterfährt, einen toten Winkel, in dem die B 3 nicht komplett einsehbar ist. Dass Autofahrer dann zügig auf die B3 fahren, weil sie glauben, freie Fahrt zu haben, sei schon Grund für zahlreiche Unfälle gewesen.