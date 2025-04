Auggen: Lebensraum statt Lehranstalt

Liolios freute sich über die Wertschätzung, die ihr im Gemeinderat entgegengebracht wurde. Sie erwähnte noch einmal, die bisher noch prekäre Raumsituation, mit der man derzeit noch umgehen müsse. Gelungene Maßnahmen im laufenden Schuljahr seien der Schwimmunterricht für die dritte Klasse, die neue Homepage der Schule und die Besetzung der Sekretariatsstelle. Zu ihrer Nachfolgerin hielt sie fest: „Eine kompetentere Schulleiterin kann ich mir nicht vorstellen, Frau Ifenthaler hat tolle Visionen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung.“

„Der Schulträger bringt den Wert, den die Schule für ihn hat, zum Ausdruck. Gerade gibt es zahlreiche Veränderungen am Schulgebäude, wir haben zudem abwechslungsreiche Arbeitsgemeinschaften, das ist erfreulich“, hielt die neue Schulleiterin fest. Ifenthaler berichtete dass sie seit 2022 an der Grundschule Auggen unterrichtet, in ihrer Laufbahn in Australien war, einer ihrer Schwerpunkte Reformpädagogik sei, sie die Fachschaftsleitung Deutsch innegehabt und auch schon Musicals auf die Beine gestellt habe. Als Lehrkraft stehe man heute vor sich einer schnell verändernden Schülerschaft und auch einer sich verändernden Schule, denn diese sei nicht mehr „Lehranstalt sondern Lebensraum“ stellte sie fest. Sie freue sich nun mit dem Neubau auf insgesamt mehr Platz und damit mehr individuelle Möglichkeiten für den Unterricht aber auch für das Lehrpersonal, fügte sie hinzu und verriet, dass sie mit den Kindern mehr in die Öffentlichkeit gehen wolle. „Wir besuchen Betriebe, wir werden Feste organisieren und auch ein Musical planen“, versprach Ifenthaler.