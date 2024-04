Auggen: Lieber Fahrradboxen am Bahnhof statt Leihräder

Zu den Unwägbarkeiten zählte zudem, dass bis zur Gemeinderatssitzung nicht klar war, wie viele Kommunen letztendlich mitmachen und wie hoch die Fördergeldzuschüsse sind.

Im vergangenen Herbst hatte der Gemeinderat bereits über eine mögliche Teilnahme am Verleihsystem diskutiert. Klar war da schon, dass die Gemeinde hätte die Infrastruktur bereitstellen müssen, Frelo wäre für die Bewirtschaftung der Stationen zuständig. Die Gemeinde hatte Interesse bekundet und angedacht, eine Frelo-Station am Bahnhof und eine zweite im Ort, etwa am Rathaus in Erwägung zu ziehen. Genannt wurde in der November-Gemeinderatssitzung die Mischkalkulation von 7000 Euro im Jahr für den Unterhalt von drei normalen Rädern und zwei Pedelecs.