Auggen Männerchor mit Anziehungskraft

Schlanke Strukturen

Nachdem Helmut Schwitalla altersbedingt aufgehört hatte, hat Birgit Rohne aus Mauchen die Leitung des Chors übernommen, als eine von zwei Frauen des Chors. Die zweite ist Melanie Muser, welche die Fäden im Hintergrund zieht: Auftritte organisiert, per E-Mail und WhatsApp zu Proben und Auftritten einlädt sowie den Facebook-Auftritt betreut.

Der Name „Sorgenbrecher“ geht auf freundschaftliche Beziehungen zu einem gleichnamigen Stammtisch eines Gesangvereins in Villingen-Schwenningen zurück. Der Auggener Küfermeister Willi Hess hatte sich in den 1960er Jahren dort familiär niedergelassen und war Mitglied in einem Gesangverein, dessen Stammtischmitglieder sich „Die Sorgenbrecher“ nannten. Der Stammtisch pflegte einen sehr freundschaftlichen und regen Kontakt zu Sängerfamilien aus dem Winzerdorf.

So war man sich in Auggen sehr schnell einig, dass der Projektchor 2012 in Auggen nach dieser Vereinigung benannt werden sollte.

Das Erfolgsgeheimnis seien die schlanken Strukturen, erklärt Axel Baßler. Die Sorgenbrecher sind kein Verein mit Vorstand. Geprobt wird nur alle 14 Tage. Es gibt maximal fünf Auftritte im Jahr und man verzichtet auf Hocks und Feste, um Geld in die Kasse zu bringen.

Klassisches Liedgut

Eine Rolle spielt auch die Liedauswahl. „Wir spielen ausschließlich klassisches deutsches Liedgut“, sagt Gerhard Danner. Dazu zählen allerdings auch Schlager wie „Fürstenfeld“. „Einfach Lieder, die man heute selten hört“, ergänzt Baßler. Wie es sich für einen Chor aus einem Winzerdorf gehört, umfasst das Repertoire auch Weinlieder wie „Weiß ein Fass in einem tiefen Keller“.

Auch Ständchen zu runden Geburtstagen oder Goldenen Hochzeiten gibt es nicht. Gesungen wird nur, wenn ein aktiver Sänger verstirbt. Eine Ausnahme machten die Sänger bei der Hochzeit der Bärenwirte Michael und Sina Storm. Als Dank für die herzliche Aufnahme im „Bären“, wo jeden zweiten Mittwoch im Nebenzimmer geprobt wird. Zuvor waren die „Sorgenbrecher“ im „Fass“ und dann zwei Jahre im Sitzungssaal des Rathauses untergekommen.