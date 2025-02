Auggen: Neubau ermöglicht modernen Unterricht

Einzug zum Schuljahr 2026/27 geplant

Die Schule sei für Kinder der wichtigste Ort – neben Familie und sozialem Umfeld, unterstrich Waldkirch die Bedeutung des Projekts. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass es bereits im Jahr 1986 erste Überlegungen gegeben habe, die Schule zu erweitern. Später erfolgte ein Anbau an das Bestandsgebäude. Seit nunmehr rund vier Jahren seien Verwaltung und Gemeinderat nun mit der konkreten Planung des Ergänzungsbaus beschäftigt – inklusive einem Jahr Pause, das dafür genutzt wurde, um den Brandschutz im alten Schulhaus auf den aktuellen Stand zu bringen, erläuterte er.

Was der Acht-Millionen-Bau alles bietet

An die 20 Firmen, Büros und Planer seien an dem Mammutprojekt beteiligt, meinte Waldkirch, der eine lange Liste verlas. Ziel sei es, zum Schuljahr 2026/27 das „schöne, große Schulgebäude“ in Betrieb zu nehmen. Mit dem Neubau werde man allen gesetzlichen Anforderungen gerecht – auch mit Blick auf den Ganztagsbetrieb, der ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise gesetzlich vorgeschrieben wird. Der Neubau werde neben zusätzlichen Unterrichtsräumen vieles bieten, auf was Lehrer und Schüler bislang verzichten mussten. Der Bürgermeister verwies unter anderem auf Lehrerräume und ein Büro für die Schulsozialarbeit. Geplant seien außerdem eine Mensa und eine kleine Mehrzweckturnhalle.