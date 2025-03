Auggen: Neue Stelle für Schulsozialarbeit an der Grundschule

Lörrach/Weil am Rhein Neue Regeln für die Bäder

Die Städte Lörrach und Weil am Rhein haben in enger Abstimmung die Haus- und Badeordnung für ihre Bäder überarbeitet. In Lörrach wurden Fraktionsvertreter des Gemeinderats sowie Stammgäste am Prozess beteiligt.