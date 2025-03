Auggen: „Passe uff un gänn Acht, zu viel Narre wenn an d Macht“

Mit dem Umbau des Dorfbrunnens zum Narrenbrunnen, der Rathausstürmung und der abendlichen Proklamation mit Herdöpfelsuppe und Ziibelewaie startete in Auggen die Burefasnacht. Seit 1974 gibt es die Burefasnacht in Auggen, doch erst am 6. September 1981 wurden die Schlawiner offizielle als Verein gegründet und anschließend ins Vereinsregister eingetragen. Daher feiern die Schlawiner in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum: 44 Jahre Schlawinergilde. Das Jubiläum ist auch das Motiv des diesjährigen Narrenordens, der bei der Proklamation an die Mitglieder des elfköpfigen Schlawinerrats verteilt wurde.