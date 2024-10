Auggen: Pearl schließt Factory-Outlet

Damit ist Ende des Jahre Schluss: Pearl schließt zum Jahresende und konzentriert sich wieder auf das Versandgeschäft. Angefangen hat das Unternehmen 1989 in einer Garage in Bad Krozingen und zog kurz darauf nach Sulzburg. Computer hielten in den Haushalten Einzug, und der Versandhändler sorgte in den Anfangsjahren für das notwendige Zubehör: Disketten, Festplatten, Mäuse, Tastaturen, Kabel, Drucker und Druckerpatronen, aber auch Software von der Textverarbeitung über Routenplaner bis hin zu Computerspielen. Seit 1991 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Buggingen. Vor 20 Jahren – im November 2004 – zog das Unternehmen mit seinem Factory-Outlet in die ehemaligen Räume des ehemaligen Möbelmarkts Auggen beziehungsweise Massa ein. Die Idee war Versandrückläufer günstig anbieten. Das Sortiment in Auggen umfasste aber auch Neuware und wandelte sich mit der Zeit. In Zeiten von Smartphone und Tablet ist klassisches Computerzubehör weniger gefragt. Zeitweise gab es in Auggen auch Kunst zu kaufen – Maler in China fertigten „Kopien“ von bekannten Öl-Gemälden.

Seit dem Lockdown während der Corona-Pandemie kommen weniger Kunden nach Auggen, während der Online-Handel boomt. Angesichts der roten Zahlen im Direktverkauf schließt das Unternehmen zum Jahresende. Zehn Mitarbeiter werden entlassen und für die 10 000 Quadratmeter Fläche, inklusive Lager, werde eine Nachnutzung gesucht, heißt es seitens der Geschäftsleitung.