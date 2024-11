Auggen: Planung für neues Gewerbegebiet schreitet voran

Betreiberwohnungen sollen nur in Verbindung mit der gewerblichen Nutzung im Zusammenhang stehen, sie dürfen nicht überwiegend die Nutzung eines Gewerbegebäudes prägen. Der Gemeinderat stimmte den Beschlussvorschlägen zur Dach- und Fassadenbegrünung und zu den begrenzenden Faktoren für Betreiberwohnungen einstimmig zu. Waldkirch und Sum informierten noch zu den Höhen der Gebäude. Danach gefragt hatte Rainer Meyer-Fichtlscherer, der wissen wollte, ob sich die neue Bebauung an der Höhe der Finanzkanzlei orientiere – diese liegt bei elf Meter. Die Traufhöhe der neuen Gebäude soll bei zehn Meter, die Firsthöhe bei höchstens 15 Meter „aber die 15 Meter gelten nur im zweiten Riegel der Bebauung, also nicht für die Gebäude entlang der B 3 liegen, damit sie optisch nicht so wuchtig werden“, war der Hinweis von Waldkirch. Ursprünglich nämlich war einmal vorgesehen gewesen, dass von der B 3 aus das Sichtfenster auf den ortsbildprägenden Blickfang des historischen „Bären“ über die Länge des in der ersten Planung noch rund acht Meter breit angelegten Grünstreifen frei gehalten werden sollte.