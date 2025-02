Der Zusammenstoß hat sich bereits am Donnerstag gegen 16.48 Uhr ereignet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum Unfallgeschehen heißt es im Polizeibericht: Der Fahrradfahrer befuhr den linken Bürgersteig der Straße „Mittlerer Weg“ vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Bahnhof. Das Auto fuhr aus der Grundstücksausfahrt des dortigen Autohauses (Höhe Hausnummer 28) auf die Straße „Mittlerer Weg“. Im Bereich der Ausfahrt kam es zur Kollision, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere werden zwei Männer in einem grauen Mercedes gesucht, die sich zur Unfallzeit in der Nähe befunden haben sollen. Sie werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 entgegen.