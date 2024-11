Auggen: Räte überschlafen Bepflanzung nochmals

In der Mitte der rund 6,50 Meter hohen Lärmschutzwände sind transparente Elemente eingeplant, um die Wandwirkung aufzulockern, Ursprünglich sollten über diesen transparenten Zonen Betonelemente eingebaut werden. Das soll nun vermieden werden, denn solche Betonelemente oberhalb eines „Glasbereichs“ gebe es so noch nicht in Deutschland, sagte Klenert. Die Last von Beton auf Glas solle reduziert werden, erläuterte er weiter. Die transparenten Bereiche sollen nun durchgehend von unten nach oben verlaufen – sie müssen auch dem Sog und Luftdruck eines mit 250 Kilometer pro Stunde vorbeifahrenden ICE standhalten.

Entsprechend seien diese Elemente in der Lärmschutzwand auch konzipiert, informierte Klenert. Auf Resonatoren wird in diesem Bereich verzichtet. Der vorgeschriebene Schallschutz werde eingehalten, dies wurde von einem Schallgutachter bestätigt. Im Bereich Auggen werden Änderungen zwischen minus 0,1 dB und plus 0,5 dB auftreten, dies seien Größenordnungen, die das menschliche Ohr nicht wahrnimmt. Die neuen Anpassungen an den Schallschutzwänden haben Vorteile. Der Lichteinfall vergrößert sich. Vom Bahnhof aus könne man teils auch sehen, was sich auf den Bahnsteigen tut, das sei positiv, fand Klenert. Deshalb stellt sich nun auch die Frage, ob man das geplante Rankgerüst wirklich noch vor die Schallschutzwand setzen soll. Rankpflanzen versperren wiederum die Sicht durch die transparenten Wandanteile. Klenert visualisierte dazu verschiedene Ansichten der Schallschutzwand, einmal mit, einmal ohne Rankgerüst. Zwei Gemeinderäte bemerkten allerdings, dass man sich gerade bezüglich des Rankgerüsts viele Gedanken gemacht habe und man nicht auf die Schnelle die Entscheidung treffen solle, dieses Gerüst nun wegfallen zu lassen. Bürgermeister Ulli Waldkirch schlug daraufhin vor, dass die Räte das „Thema noch einmal mit nach Hause nehmen“. Die Entscheidung Pro oder Contra Gerüst wurde noch einmal vertagt.