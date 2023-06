Auggen „Raumstation Sternen“ feiert 25 Jahre

Bananen und ein Kreuz

Heute wohnt im Hinterhaus, in einem Anbau, seine Mutter. Dort gibt es einen individuellen Garten: In einem Hochbeet wachsen Tomaten, Bananenstauden stehen in einer anderen Ecke, und ein Christuskreuz hängt an der Außenwand. Bernd Kurzbach schaut zu ihm hinaus und schmunzelt: „Ein cooler Typ“.