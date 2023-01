Auggen Sauerteig, Bienenprodukte und Makramee

„Backen mit Sauerteig“, heißt es am Samstag, 4. Februar. Bäckermeister Reiner Kirschner aus Müllheim freut sich schon darauf, das Thema Sauerteig in einem Workshop anzugehen, heißt es in der Ankündigung. Thema des Workshops ist die Handwerkskunst der Herstellung und Zubereitung von Brot und anderen Produkten aus Sauerteig. Beginn ist um 16 Uhr im Landfrauenraum, Lettenstraße 58, in Auggen. Der Workshop kostet fünf Euro für Mitglieder und zehn Euro für Nichtmitglieder. Eine Anmeldung ist bis 28. Januar bei Renate Wenzel, Tel. 07631/988 00 59 oder E-Mail an info@landfrauen-auggen.de erforderlich.

Um „Gesundheit aus dem Bienenstock“ geht es am Donnerstag, 9. Februar, beim Verkostung mit Frauke Sternberg, Fachberaterin für Bienenprodukte. Der Mensch nutzt schon Tausende von Jahren die unterschiedlichen Produkte der Bienen, um seine Gesundheit zu unterstützen. Während dieses Vortrags lernen die Teilnehmer einige Bienenprodukte neu kennen und können diese auch verkosten. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro für Mitglieder und zehn Euro für Nichtmitglieder. Um Anmeldung bis zum 2. Februar bei Frauke Sternberg Tel. 07631/52 86 oder per E-Mail an bienenfachfrauke@gmail.com wird gebeten.