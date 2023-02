Auggen Schlawinergilde feiert famosen Zunftabend

Und Mutter Beate Golay hatte mit Ruthild Muser einen magischen Auftritt als zwei sexy Hexen. Wortgewandt und komisch auch der Auftritt von Elke Muser als sexy Kuh. „Auggener Maidle sind zu teuer, wegen dem Augenaufschlag“, spotteten „Die Zwei“ (Reinhard Freudig und Hans Baumer) im Gespräch mit Melli Muser.

Bürgermeister singt als der Wendler „Atemlos“

Seine Premiere in der Bütt feierte Bürgermeister Ulli Waldkirch als Schlagerstar Michael Wendler und gab mit „Atemlos“, „99 Luftballons“, „Ein Stern“, „Geld, Geld, Geld“ und „Biene Maja“ seine Gesangskünste zum Besten. „Die Soldaten gehn heim zu ihre Familie, de Putin nach Sibirie“, sagte Waldkich. Eine tolle Sache fand er den Insektenschutz mit Blumenwiesen, wunderte sich jedoch, dass man die Insekten jetzt ins Essen mischt.

Höhepunkt war der Auftritt von Mike Muser, der nach Obama und Trump in diesem Jahr als King Charles III das Publikum begeisterte. Er stellte sich als „König von den komischen Inselaffen, die keinen Bock auf Europa haben, die nicht kochen und keine Elfmeter schießen können“ vor. Seine bitterste Rede habe er bei der Eröffnung der Landesgartenschau in Neuenburg halten müssen. Den LGS-Song „Blumen blühn in Neuenburg“ bezeichnete er als „bloody Bullshit“ und meinte „Life is no Ponyfarm“. „Der Messias, der aus dem Feldberger Paradies kam, sorgt am Montagmorgen schon für mehr Stimmung im Auggener Rathaus als am Freitagabend beim Zunftabend der Müllemer Hudeli“, schoss er auch spitze Pfeile in Richtung Rathaus und nach Müllheim. Und an den scheidenden Winzerkeller-Chef Thomas Basler gerichtet, meinte Charles III: „65 Years ist kein Alter, in dem Alter war ich noch Auszubildender.“

Glanzlichter waren einmal mehr die hochkarätigen Tanzauftritte, angefangen bei der Garde mit einem fetzigen Gardemarsch und dem Showtanz „Maverick“, einem flotten Hästanz der „Schoppeglasschlotzer“ sowie einem glitzernden Tanz des Schlawinerrats. Zwischendurch klebten sich die „Schorlekleber“ Sebastian Falk und Tobias Meier auf die Bühne, um für günstigere Schorlepreise zu demonstrieren.