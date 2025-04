Auggen/Schliengen: Die Zukunft der Auggener Kirche ist ungewiss

Schliengener Kirche „grün“: Ein Auggener Bürger stellte fest, dass von Auggens rund 2800 Einwohnern (davon 1000 Protestanten) gerade mal 28 zur Infoversammlung gekommen seien: „Deswegen sind wir auch auf rot.“ Dem widersprach Pfarrerin Bettina von Kienle. Grund für die Einstufung sei der hohe Bauwiederherstellungswert (BWW). Dieser bewertet den Wert eines Gebäudes abhängig von Größe und Alter – und hier liegt Auggens Kirche bei einem BWW von 4,9 Millionen Euro. Schliengens im Jahr 2004 errichtete evangelische Prälat-Hebel-Kirche ist mit 1,5 Millionen Euro BWW eingestuft und gilt als „grün“. Grün sind auch die Kirchen in Niedereggenen, Feldberg und Neuenburg.

Weniger Pfarrstellen: Der evangelische Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald ist seit 2024 in sechs Kooperationsräume gegliedert, zum Koop-Raum „MGL 4“ gehören die Kirchengemeinden Auggen, Schliengen, Eggenertal-Feldberg und Neuenburg. Auch die Zahl der Pfarrstellen im Raum „MGL 4“ wird künftig von drei auf zwei reduziert, da im Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald bis 2036 acht Pfarrstellen und 1,5 Diakon-Stellen reduziert werden müssen.

Otterbach geht in Rente: Geht Ralf Otterbach, Pfarrer der Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg, im Juli in Rente, wird aus seiner Vollzeit- eine 50-Prozent-Stelle. Dasselbe gilt wohl auch, wenn die Pfarrerin für Auggen und Schliengen, Bettina von Kienle, in rund sechs Jahren den Ruhestand antritt.