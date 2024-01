Auggen: Schmitz’ Handschrift ist bereits gut hörbar

Bereits beim Jugendorchester gesellten sich gern gespielte Stücke wie das Medley von Michael Jacksons Hits „King of Pop“ zu modernen Klanggemälden mit „Moai – Song of Ancient Giants“ des zeitgenössischen Komponisten Michael Sweeney. Hier lag der Schwerpunkt auf der Rhythmik, gut umgesetzt durch die fünfköpfige Percussionsgruppe, rhythmisches Klatschen, dazu suggestive Flötentöne und exotische Melodik. Dass viele Musiker auf der Bühne das Jugendalter bereits hinter sich gelassen hatten, lag auch an den erwachsenen Quereinsteigern. Auch zum Aktivorchester gehören mittlerweile drei Quereinsteiger, erzählte Musikvereinsvorsitzender Tobias Meier.

Passend zum Feiertag eröffnete das Aktivorchester sein Programm mit Paul Dukas festlich-strahlender, impressionistisch angehauchter „La Péri Fanfare“. Weiter ging es mit James Barnes „Yorkshire Ballad“, einer Reminiszenz des Dirigenten an seine Zeit an der Musikakademie in Staufen. Bei dieser getragen-melodiösen Ballade habe er dort die Aufgabe gestellt bekommen, „Holz- und Blechbläser zu einem schönen Blumenstrauß zu vereinen“. Diese Aufgabe erfüllte er auch an diesem Abend.