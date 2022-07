Auggen Sie sind eine feste Säule im Dorfleben

Wie alles begann

Der Ortsverein der Auggener Landfrauen wurde im März 1995 gegründet. Damals zählte der Verein 18 Mitglieder, heute sind es 146. Rund 100 von ihnen leben im Winzerort, die anderen kommen aus den umliegenden Gemeinden, vor allem aus Neuenburg und Schliengen. „Wir vereinen Frauen aller Generationen und Berufsgruppen“, so die langjährige Vorsitzende Ruth Vogler. Darunter seien übrigens nur noch wenige, die in der Landwirtschaft oder im Weinbau tätig sind. Das jüngste Mitglied sei Mitte 30, das älteste an die 90 Jahre alt. Anliegen des Vereins sei es, das Leben auf dem Land attraktiv und lebenswert zu gestalten. Die Biene im Logo der Landfrauen drücke aus, worum es geht: Soziales Engagement, Gemeinsinn und Einsatzfreude.

Vielfältiges Programm

Der Verein verknüpft Bildungsangebote mit Geselligkeit und sozialem Engagement. Das Programm der Landfrauen – das zum Herbst wieder wie vor Corona gewohnt starten soll – reicht von Vorträgen über Gymnastik bis Fortbildung. „Die Landfrauen haben in Auggen praktisch den Part der Volkshochschule übernommen“, erklärt die Vorsitzende. Die Angebote sind auch offen für Männer und Nichtmitglieder. Mancher Programmpunkt, wie beispielsweise ein Vortrag zum Gedächtnistraining, lockt Interessierte aus einem Umkreis bis Weil am Rhein, berichtet Vogler.

Das Angebot der Landfrauen umfasst Fachvorträge, Ausflüge, Kurse zu verschiedenen Themen wie Kochen und Backen sowie Gymnastik und Yoga, Kräuterwanderungen und vieles mehr.

Über das Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbands Südbaden gibt es zudem Fortbildungsmöglichkeiten, beispielsweise wenn eine Frau nach der Familienphase wieder zurück in den Beruf möchte. Feste Termine im Jahreskalender sind zudem die Pflanzentauschbörse und die Musicalfahrt. Nicht zu kurz kommt die Geselligkeit. So veranstalten die Landfrauen in den Wintermonaten Spielenachmittage sowie Näh- und Strickkurse, die inzwischen auch wieder angelaufen sind. Treffpunkt für sämtliche Aktivitäten ist der Landfrauenraum im Mehrgenerationenhaus in der Lettenstraße 58. Dort haben die Mitglieder seit rund fünf Jahren ihr Vereinsdomizil.

„Das vielfältige Programm und die nette Gemeinschaft“ hat vor einigen Jahren auch Vorstandsmitglied Giesel, die als Sekretärin im Auggener Bürgermeisteramt tätig ist, zu den Landfrauen gebracht. Mit 41 Jahren gehört sie zu den jüngsten Mitgliedern. „Der Verein verbindet Tradition mit immer wieder originellen Angeboten – das finde ich einfach toll.“

Soziales Engagement

Die Landfrauen sind aus dem Auggener Dorfleben kaum mehr wegzudenken – auch, weil sie viele Veranstaltungen wie das Winzerfest, die Gewerbeschau oder jüngst den Dorfflohmarkt mit ihrer Kaffee- und Kuchentafel bereichern. Der ehrenamtliche Einsatz der Frauen ist vielfältig: Beispielsweise schmücken sie jedes Jahr zu Erntedank den Altar oder sammeln bei der jährlichen Dorfputzete Müll ein.

Soziales Engagement spielt bei den Landfrauen eine wichtige Rolle. So wird über verschiedene Aktionen auch regelmäßig Geld für gute Zwecke gesammelt. Zuletzt unterstützten die Mitglieder die Spielplatzinitiative der Gemeinde. Weitere Informationen im Netz unter www.landfrauen-auggen.de.