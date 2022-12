Auggen Start frei für Kinderfeuerwehr

Erst Kinderfeuerwehr, dann Jugend, dann in den Einsatz

„Unser Ziel ist es, den Spaß am Ehrenamt zu vermitteln“, berichtet Kommandant Kittler. Das ist auch nötig, denn bundesweit haben Vereine mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Dem Trend, der laut Kittler auch die Feuerwehren in Not bringt, wollen die Auggener so früh wie möglich entgegenwirken – durch die Gründung der Kinderfeuerwehr. Ideal wäre, wenn die Feuerwehrkinder ab dem zehnten Geburtstag dann in der Jugendfeuerwehr weitermachen und ab 18 Jahren in der Einsatzabteilung aktiv sind. Dort braucht es eine gute Gruppenstärke, denn nicht alle Ehrenamtlichen sind bei Alarm gleich verfügbar. „Ein Brand oder Einsatz lässt sich ja nicht planen“, betont Kittler.

Durchschnittlich 25 Einsätze hat die Auggener Feuerwehr pro Jahr. Aktuell verfügt die Einsatzabteilung über 28 Aktive. Zwölf Mitglieder zählt die Alterswehr, sieben die Jugendfeuerwehr.

„Wir suchen überall neue Mitglieder“, berichtet der Kommandant, der seit 2016 der Auggener Wehr vorsteht. Dass das Interesse an der Kinderfeuerwehr so groß ist, hat ihn nicht überrascht: „Gerade Kinder sind begeistert von der Feuerwehr.“

Weitere Informationen: Die Übungen der Kinderfeuerwehr finden immer im vierzehntägigen Rhythmus, montags von 17 bis 18 Uhr, im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Auggen statt. Über die Termine informiert die Feuerwehr Kinder und Eltern in einem eigenen Übungskalender für die Kinderfeuerwehr. Die erste Zusammenkunft der Kinderfeuerwehr findet am 9. Januar, ab 17 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Auggen (Hauptstraße 52 in Auggen) statt. Wenn ein Kind mitmachen will sowie für weitere Fragen, sind die Verantwortlichen per E-Mail an kinder@feuerwehr-auggen.de erreichbar.