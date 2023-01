Auggen Stelldichein junger Talente in der Auggener Kreuzkirche

Das aus Liberia stammende Weihnachts-Spiritual „African Noel“, ein A-cappella-Vortrag mit pulsierendem Rhythmus, entführte das Publikum in die temperamentvolle musikalische Welt des afrikanischen Kontinents, während die innige Darbietung eines „Gloria“ und das ergreifend intonierte „Heilige Nacht“ von Johann Friedrich Reichardt majestätische und besinnliche barocke Aspekte boten.

Solo von Emma Danzeisen

Ein wunderschönes Solo präsentierte die Chorsängerin Emma Danzeisen mit „First Noel“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens. Mit ihrem zarten, luziden Sopran schlug sie die Zuhörer in ihren Bann. Die Chorversion dieses in Frankreich sehr populären Weihnachtsliedes, das im Original den Titel „Tollite Hostias“ trägt, trug der Chor in einer wahrhaft majestätischen Interpretation mit Klavierbegleitung vor. In diesen Zyklus reihten sich die Darbietungen von „Friedlich ziehen Menschen“ des Schweizer Komponisten Hermann Bühler und „Oh hehre Nacht“ von Adolph Adam mit ihrem sakralen Vokalglanz passend ein.

Instrumentale Abwechslung brachten die spanischen Geschwister Sofia, Manuel und Javi Villero-Schuchardt in das Konzert ein. Mit ihrem sechshändigen Klaviervortrag einer „Valse & Romance“ von Rachmaninoff begeisterten die drei jugendlichen Talente das Publikum. Virtuos gestaltete Javi Villero-Schuchardt seine Solo-Darbietung von Liszts „Liebestraum Nr. 3“. Die Zuhörer applaudierten lange und herzlich.

Pfarrer Gernot Schulze-Wegener wies darauf hin, dass die Botschaft der Weihnachtsgeschichte, wie die Bibel sie erzählt, sich an alle Menschen auf der Welt richtet. Auch der Koran spreche in der dritten Sure von der Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria.

Nach dem Chorfinale mit der weihnachtlichen Kantate „Gloria in excelsis Deo“ von Michael Brettner, die der Auggener Gesangverein mit Verve darbot, wurden noch bekannte Weihnachtslieder angestimmt, die das Publikum mitsingen konnte. „Vom Himmel hoch“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und natürlich „O du fröhliche“ bildeten einen stimmungsvollen Abschluss dieses wunderbaren Weihnachtskonzertes.