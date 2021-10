Auggen (bea). Wegen fehlender Stellplätze kann das denkmalgeschützte ehemalige Gasthaus im Ortskern von Auggen vorerst nicht, wie vom Besitzer vorgesehen, zu Wohnungen und Gewerbeflächen umgebaut werden. Fünf Wohnungen, vier davon größer als 40 Quadratmeter und 230 Quadratmeter Wohnfläche sollten nach den vorliegenden Plänen in den ehemaligen Gast- und Hotelräumen entstehen. Einhellig stemmte sich der Rat gegen den Umbau in dieser Form, da die zwölf ausgewiesenen Auto-Stellplätze den in der Stellplatzsatzung festgehaltenen Anforderungen der Gemeinde nicht genügten. „Wir haben eine Stellplatzsatzung aufgestellt, die müssen wir einhalten“, unterstrich Peter Danzeisen (CDU). Mindestens 14 Stellplätze würden demnach benötigt, hinzu kommen 24 Fahrradstellplätze. Die vorliegende Berechnung der Stellplätze wird von der Unteren Baurechtsbehörde gesondert geprüft. Die Gemeinderäte zogen zudem in Frage, ob die bisher vorgesehenen Stellplätze überhaupt nutzbar wären, so wie sie in den Plänen dargestellt werden. Es besteht die Befürchtung, dass wegen der schwierigen Zufahrtsmöglichkeiten auf die Plätze rund um das denkmalgeschützte Haus die Bewohner künftig eher auf den umliegenden Straßen parken würden. Fabian Winkler (Grün-Rote Liste) gab darüberhinaus zu bedenken, dass vor der historischen Fassade des Gasthauses geparkte Fahrzeuge „nicht schön fürs Ortsbild“ seien. Auch eine vom Besitzer ins Spiel gebrachte finanzielle Kompensation für fehlende Parkplätze lehnte der Gemeinderat in aller Deutlichkeit ab.