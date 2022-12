Auggen Stolze Bilanz beim Winzerkeller

Mit 136 Kilogramm pro Ar wurde nach 2018 der zweitgrößte Herbst in der Geschichte der Genossenschaft eingefahren, berichtete Kellermeister Andreas Philipp. Das gute Herbstergebnis sei im Sommer noch nicht sichtbar gewesen. „Wir haben Glück gehabt, dass es ab 15. August Niederschlag gab“, erklärte der Kellermeister. Der Herbst sei insgesamt sehr zufriedenstellend, erklärte Philipp.

Vermarktung

Das Geschäftsjahr 2021/22 sei immer noch durch Corona geprägt gewesen, stellte Geschäftsführer Basler fest und verwies auf den Besucherrückgang bei der Messe ProWein. Erfreut zeigte sich Basler darüber, dass höhere Preise erzielt wurden. Mit rund 536 Hektar habe sich die Rebfläche auf einer stabilen Größe eingependelt. Dies sei so gewünscht und durch das beschlossene Eintrittsgeld begründet.

Aktuell seien die Anlagen optimal ausgelastet und die produzierte Menge könne vermarktet werden. Eine größere Fläche würde eine größere Menge bedeuten, was Investitionen im Millionenbereich zur Folge hätte. Zufrieden ist Basler mit dem Mix in der Kundenstruktur. Etwa 40 Prozent des Weines werde im Lebensmitteleinzelhandel und 16 Prozent im Fachhandel verkauft. Der Privatkundenbereich mit Online-Handel sowie den beiden Barverkäufen in Auggen und Laufen machen knapp 18 Prozent des Umsatzes aus. Auch im Offenweinbereich habe das Geschäft zugelegt. Dazu trage die bewährte Zusammenarbeit mit einem Schweizer Kunden sowie ein Großabnehmer in Norddeutschland bei.

Ab Januar werden die Preise für Auggener Wein nochmals steigen, kündigte Basler in einem Ausblick an. „Wir werden von Preiserhöhungen in allen Bereichen überrollt“, sagte er und verweist auf Preissteigerungen von 30 Prozent bei Glasflaschen, 40 Prozent bei Kartonage, zehn Prozent bei den Speditionskosten und 50 Prozent bei den Verschlüssen.

Der Leiter Rechnungswesen Enrico Ebner erläuterte die Geschäftszahlen im Detail. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gundram Dreher verlas den Prüfungsbericht und freute sich, dass die Genossenschaft bei den Traubengeldern erneut im oberen Drittel des Markgräflerlands liege.

„Es sei nicht selbstverständlich, dass so gute Zahlen erzielt wurden“, stellte Verbandsprüfer Karl Becher mit Blick auf die Überproduktion im Nachbarland Frankreich fest. „Sie können stolz sein auf ihren Betrieb und die überdurchschnittliche Auszahlung“, betonte er.

Wahlen

Bei den turnusgemäßen Wahlen standen die Laufener Aufsichtsratsmitglieder Andreas Hug und Günter Fader zur Wahl.

Hug wurde für eine Amtsperiode wiedergewählt, Fader, ehemaliger Vorsitzender der Winzergenossenschaft Laufen, durfte nach Erreichen der Altersgrenze nicht mehr kandidieren, auf ihn folgt Achim Engler.