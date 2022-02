Auggen Umbau von Gasthaus

Wohnungen und Büros

An der Nutzungsänderung des Gebäudes ergaben sich keine Änderungen. Der Bauherr will in dem denkmalgeschützten Gasthaus im Ortskern in den ehemaligen Gast- und Hotelräumen fünf Wohnungen, vier davon größer als 40 Quadratmeter, sowie für Gewerbe 175 Quadratmeter Bürofläche einrichten.

Die Nutzungsänderung sei grundsätzlich baurechtlich zulässig, wird aber, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, besonders geprüft, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Stimmen aus dem Ratsrund

„Gut, dass es mehr Parkplätze gibt“, hieß es aus dem Ratsrund – zumal das Gebäude bereits bewohnt sei.

Barbara Schroeren-Boersch (Grün-Rote Liste) befürchtete hingegen, dass Stellplätze inzwischen ohnehin nur Papiertiger seien. „Am Ende wird wieder auf der Straße geparkt, aus Bequemlichkeit, oder wenn die Parkplätze schwer zugänglich sind.“ Das sei ein großes Problem in Auggen, meinte Schroeren-Boersch und sah Handlungsbedarf.

Bürgermeister Ulli Waldkirch hielt dagegen, dass die Gemeinde bereits über eine Stellplatzsatzung verfüge, die deutlich mehr Stellplätze verlange als es die Landesbauverordnung vorsieht. „Wir sind jedoch dran, den Gemeindevollzugsdienst wieder zu installieren.“ In den Blick nehmen will man dann vor allem auch Parkverstöße an der Hauptstraße. Parken sei in vielen Gemeinden ein Dauerthema, meinte Waldkirch – zumal viele Bürger ihre Garagen und Carports lieber als Lager- statt Parkfläche nutzten.

Fabian Winkler (Grün-Rote Liste) gab darüber hinaus zu bedenken, dass vor der historischen Fassade des Gasthauses geparkte Fahrzeuge „nicht schön fürs Ortsbild“ seien.

Der Rat stimmte dem Bauantrag mit den geänderten Bau- und Berechnungsgrundlagen zur Nutzungsänderung von Gasträumen und Hotelzimmern zu Wohn- und Büroräumen schließlich bei einer Enthaltung zu.

Steht zum Verkauf

Die „Krone“ steht übrigens auf Online-Portalen zum Verkauf: Das „charmante Anwesen im Ortskern von Auggen“ mit 574 Quadratmetern Wohnfläche, 26 Zimmern und 1040 Quadratmetern Grundstücksfläche wird für 2,05 Millionen Euro angeboten.