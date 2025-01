Auggen: Verband setzt hohe Standards für die Sektherstellung

Damit zählt der VDP nun 202 Mitglieder, die gemeinsam die Herkunfts- und Qualitätsstandards des Verbands repräsentieren.

Das Sektgut Reinecker in Auggen stehe seit 1987 für exzellente Sekte, die ausschließlich nach dem traditionellen Flaschengärverfahren hergestellt werden, heißt es in der Mitteilung des VDP. Die Familie Reinecker bewirtschaftet Weinberge in Auggen, Feuerbach, Istein und Badenweiler, deren Terroirs den Grundweinen eine besondere Charakteristik verleihen. Das Portfolio umfasse fünf Sekte, die vielfach ausgezeichnet worden seien.