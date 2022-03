Auggen Vom Dachboden an den Marktstand

Auch ein paar der örtlichen Vereine wollen sich beteiligen. „Der Förderverein der Schule wird Lose verkaufen, außerdem werden die Landfrauen, die Schlawinergilde, das Rote Kreuz und der Elternbeirat des Kindergartens vertreten sein“, weiß Sánchez. Gemeinschaftlich wollen sie am Dorfflohmarkt für das leibliche Wohl der Verkäufer und Besucher sorgen. Gernß: „Es wird Waffeln, belegte Brötchen und natürlich Kaffee und Kuchen geben.“

Gernß, Sánchez und Gerbig haben sich bei der Organisation an den Flohmärkten in den umliegenden Gemeinden orientiert. Auch in Auggen soll jeder Teilnehmer – sofern möglich – seinen eigenen Stand auf dem heimischen Grundstück aufbauen und die Ware vor Ort anbieten. „So wird sich der Dorfflohmarkt dann über das ganze Dorf verteilen und man macht nebenbei noch einen Spaziergang“, erklärt Gernß.

Doch nicht nur Auggener dürfen beim Flohmarkt mitmachen. Sánchez: „Wer von auswärts kommt, sollte seinen eigenen Tisch mitbringen. Der Stand kann dann auf dem Schulhof aufgebaut werden.“ Zudem hat der Elektronikfachhandel Pearl den dreien seinen Parkplatz für den Flohmarkt zur Verfügung gestellt.

Keine Standgebühren

Weil die Teilnehmer sich in Eigenregie um ihre Stände kümmern, fallen für die Teilnahme keine Gebühren an. „Wir hatten in der Vorbereitung keine hohen Ausgaben, sodass wir auch nichts verlangen wollen“, erklärt Sánchez.Bislang haben sich rund 50 Teilnehmer und schon einige Sponsoren gefunden, „und die Tendenz steigt“, freut sich Gernß. „Täglich kommen noch Anmeldungen rein.“ 2020 hatten sie rund 70 Teilnehmer finden können und die Organisatorinnen hoffen, diese Zahl nun sogar noch zu übertreffen. Sánchez: „Während Corona hatten die Leute Zeit, zuhause aufzuräumen und zu entrümpeln. Da ist sicher das ein oder andere aufgetaucht, was sie nun gerne loswerden möchten.“

Kein Hygienekonzept

Die Organisatorinnen sind zuversichtlich, dass Corona diesmal kein Störfaktor für die Veranstaltung mehr sein wird. „Die Veranstaltung ist privat und unter freiem Himmel, sodass wir der Gemeinde kein Hygienekonzept vorlegen mussten.“

Ob beim Anstehen an den Bewirtungsständen Maskenpflicht gilt, muss noch abgeklärt werden. Noch mit ins Boot holen wollen die Veranstalterinnen die lokalen Weingüter – derzeit warte man noch auf eine Rückmeldung.

„Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wird der Dorfflohmarkt zu einem richtig schönen Straßenfest“, freut sich Sánchez.

Noch bis Donnerstag, 31. März, können sich Interessierte per E-Mail an Flohmarkt-Auggen@gmx.de oder telefonisch unter 0176 / 20135069 zur Teilnahme anmelden.