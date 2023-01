Auggen Vom Kunden zum Geschäftsführer

Die Wahl des künftigen Geschäftsführers habe bei Mitarbeitern und Mitgliedern großen Anklang gefunden, ergänzt Basler.

Lorscheid ist in Freiburg geboren, in Bad Krozingen aufgewachsen und lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und seinem Sohn in Ehrenkirchen. Er absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Metro „Cash & Carry“ in Berlin. Daran schloss sich ein Duales Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Handel an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin an. Danach zog es ihn in die Badische Heimat zurück, nach Stationen als Verkaufsleiter und Key Account Manager gründete er das Start-Up-Unternehmen „Dikkes Wasser“. Dieses stellt den Wermut Verbelle her, der Weine des Winzerkellers Auggener Schäfs mit Destillaten, Mazeraten und Extrakten von den verschiedensten Botanicals kombiniert. Somit wird er vom Kunden des Winzerkellers zu dessen Geschäftsführer.

Der Winzerkeller Auggener Schäf habe sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, findet Lorscheid und hebt die langjährige Erfahrung von Basler hervor. „Ich bin froh, dass ich eine Einarbeitungszeit habe und mir viele Dinge abschauen kann. Die Erfahrung von Thomas Basler ist ein großer Vorteil“, sagt Lorscheid.

E-Commerce ausbauen

Sein Ziel sei es, die stabile Basis des Geschäfts weiter auszubauen. Dabei stünden die Beibehaltung der Markenwerte und der Unternehmenskultur im Fokus. Als zusätzliches Vertriebsstandbein will er das Thema E-Commerce ausbauen und das Branding „Auggener Schäf“ in den Online-Bereich bringen. Dabei setzt Lorscheid auf Kampagnen und Social-Media-Tools.